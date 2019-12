Ταγκ τον φίλο/ φίλη που ενώ έξω βρέχει, ακόμα κυκλοφορεί σαν να είναι Αύγουστος! 🎈Sunglasses @parafinaco

A post shared by 🅼🅰🅽🅴🅺🅴🅽 🅹🅴🅽🅽🆈 🎀 (@melitajenny) on Sep 24, 2019 at 3:02am PDT