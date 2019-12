SEXY

Έρχεται να τρελάνει ακόμη περισσότερο τα αρσενικά, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα παραδοσιακό κορίτσι παρά τα όσα ποστάρει στα social media. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τηρεί τα έθιμα κι έτσι, πριν λίγα 24ωρα, στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της.

Βέβαια ο στολισμός έγινε φορώντας εσώρουχα και μία ρόμπα, ενώ το στιγμιότυπο ανέβηκε και στο Instagram τρελαίνοντας τους χιλιάδες followers της. «Dear Santa, Just leave your credit card under the tree», έγραψε στη λεζάντα ζητώντας από τον Άγιο Βασίλη να της αφήσει την πιστωτική του κάρτα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.