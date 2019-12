#GIVEAWAY 10 WINNERS 💣🔥🔥 Τι σας έχω ετοιμάσει πάλι κορίτσια?! Δέκα από εσάς, θα κάνουν δικό τους το πιο #hot σετ εσωρούχων & το μαύρο σατέν ρομπάκι μου!!! Για να είσαι και εσύ μια από τις 10 νικήτριες απλά ακολούθησε την @comfort.com.gr & κάνε τάγκ σε σχόλια όσες φίλες/φίλους θέλεις! Κάθε σχόλιο είναι και μια ξεχωριστή συμμετοχή, οπότε κάνε όσα περισσότερα comments και διαφορετικά άτομα μπορείς!!! Εννοείται πως μπορούν να πάρουν μέρος και άντρες & να κάνουν ένα τέλειο χριστουγεννιάτικο δωράκι στη κοπέλα/κολλητή τους! Για πάμεεεεεε Until 23/12 #goodluck

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni) on Dec 16, 2019 at 9:30am PST