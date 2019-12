It’s out there! Ευχαριστώ @celebrity_magazinegr ! Photo: @nikolbartzoka Interview: @anthiamimigianni Styling: @alexandraliggou Makeup: @altanid #photography #photooftheday #instaphoto #instapic #fashion #fashionista #fashionpost #interview #pose #ootd #ootdfashion #look #lookoftheday #igger #iggersdaily #iggergreece #editorial #editorialphotography #model #modelife #celebrity #magazine #celebritymagazine #greece🇬🇷

A post shared by Georgia Georgiou (@geo__georgiou) on Dec 21, 2019 at 6:23am PST