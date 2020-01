💎Moments💎#misseuropecontinental #misseuropecontinentalofficial #competition #beautycompetition #naples #italy #vivaitalia🇮🇹 #legea #sponsor #bellezza #model #yolo #happymoments #experience #olimpiadidibellezza #shootingday #photoshooting📸 #beautytime @misseuropecontinentalofficial @legea_official @luigisaggese7

A post shared by Κυριακή Κατσογρεσάκη (@katsogresaki_kiriaki) on Dec 7, 2019 at 6:06am PST