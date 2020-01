Τι κάνατε σήμερα? Πως περάσατε? Εγώ περπάτησα 2 ώρες ανηφόρα μετα καφεδάκι και τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο πτώμα 🙃!!! Να πάω για #burger?που είναι κ η μέρα που τρωμε όλες τις υπέροχες βλακειουλες ξέρετε τα παχυντικα #cheatingday η να αράξω και να γλυτώσω κ τις θερμίδες! Για ρίξτε ιδέα 💡 #sundaymood #sunday #lazysunday #sundaynight #boudoir

A post shared by Maggie Charalampidou (@djmaggiex) on Jan 26, 2020 at 11:20am PST