Αν θέλεις και εσυ επίπεδη γραμμωμένη κοιλιά πάτα το link στο προφίλ μου να δεις το προγραμμα που κάνω και εγώ στο σπίτι αλλά και στο στούντιό μου ✌🏻 Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!_______ #workout #fitnessgirl #fitnessmotivation #fitmama #fitnessblogger #pilatesinstructor #pilateslovers #healthylifestyle #healthyliving #moodoftheday

A post shared by Maria Louiza Vourou (@maria_louiza_real) on Jan 24, 2020 at 3:53am PST