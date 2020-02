[ 𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚄𝚗𝚒𝚚𝚞𝚎 ]* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Όταν εργάζεσαι 24/7 και δεν έχεις που να βάλεις τα καλά σου... φόρεσε τα όπου βρεις! Εγώ πήγα για μια δουλειά στον φίλο @nmastoras με φορεματάρα και παπουτσάρα. Και με έβγαλε και φωτό 💙 αμ πως αλλιώς; _______________________________________________________ #sekoiaboutique #blueisthecolour #blueshoe #projectsoma #tokalotopalikari

A post shared by Evgenia Samara Official (@eugeniasamara) on Feb 19, 2020 at 9:06am PST