Μόλις συνειδητοποίησα ότι έρχεται Μάρτιος και δεν έχω δει ΟΥΤΕ χιονόνερο για φέτος😥💔 Ας κάνω ένα #throwback στα περσινά χιονισμένα μεγαλεία 💭💭💭

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni) on Feb 24, 2020 at 11:25am PST