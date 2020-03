• just be cool • ———————————————————————🤘🏿#cool #coolgirl #girl #girlstyle #life #jeans #bluejean #jeanjacket 📸photo by @karanikolas 💄makeup/hair by @jzozoulas

A post shared by 𝐏𝐢𝐧𝐞𝐥𝐨𝐩𝐢 𝐏𝐥𝐚𝐤𝐚 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@pinelopiplaka) on Feb 25, 2020 at 10:17am PST