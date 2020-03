About last night at @barbarellaliveparty Καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά φιλαράκια μου! Hair and photo by @alexopoulosgiorgos Suit @philippplein

A post shared by Katerina Lioliou (@katerinalioliouofficial) on Mar 2, 2020 at 7:54am PST