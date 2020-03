Ξέρεις τι είναι ο έρωτας; μου λεγε σιγά η Δάφνη. Η φωνή της ήταν τρυφερή, λίγο τσαλακωμένη, λίγο χνουδωτή, σαν φυλλαράκι της μοναξιάς. Το βαθύ μπλέ τ ουρανού. Το βαθύ κόκκινο της παπαρούνας. Το φλύαρο πράσινο του λιβαδιού. Τα χρώματα της ψυχής, Ρόζυ. Αυτός είναι ο έρωτας.

