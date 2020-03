Μένουμε σπίτι φίλοι μου! Σας δίνω και εναλλακτική λύση αντί για πιτζάμα! Κάποια στιγμή θα τη βαρεθείτε😏 Υγ: το χιουμορ δεν έχει σκοπό να υποτιμήσει την σοβαρότητα της κατάστασης, μόνο να ελαφρύνει το κλίμα❤️ #stayhome #stayhealthy

