Just the 2 of us 💫 Ευχομαι να είσαι σπιτι σου κ να χαλαρώνεις με την καλύτερη παρέα ..τέτοιες μέρες θελουμε αγάπη ,η αγάπη είναι το αντίδοτο του φόβου & όλοι είμαστε φοβισμένοι με αυτό που μας συμβαινει . Ανεβάζω αυτή την φωτό για να ευχαριστήσω για το μακιγιάζ μου ,το outfit & την ευκαιρία να είμαι στο πόστο αυτό τους συνεργάτες -φίλους μου . Οπως κ εσεις δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα αυτές τις μέρες αλλά το να χάνουμε την ελπίδα μας είναι το χειρότερο που μπορουμε να κάνουμε στον εαυτό μας .Δωσε αγάπη κ φροντίδα στον διπλανό σου .κατι τέτοιες στιγμές καταλαβαίνουμε ποσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι μας .σας ευχαριστώ για τα μηνύματα τα έχω διαβάσει όλα #actress #blonde #justthetwoofus #premiere #show #koklonis

A post shared by Vicky (@kavouravicky_official) on Mar 15, 2020 at 10:49am PDT