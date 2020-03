Για να Είμαστε υγιείς και να προστατεύουμε τον οργανισμό μας ενάντια των ιώσεων Πρέπει να: 1)Προσέχουμε την διατροφή μας . 2)Αθλούμαστε καθημερινά 3)Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής... και να έχουμε καλή ψυχολογία!!! Βασικό μας μέλημα είναι... Να φροντίζουμε τον εαυτό μας όπως επίσης και τις ευπαθείς ομάδες: - Ηλικιωμένους - Ανθρώπους με ευαισθησίες στο αναπνευστικό σύστημα - Ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις όπως Καρδιοπαθείς και Διαβητικούς Η φροντίδα του εαυτού μας αντικατοπτρίζει την στάση ζωής μας που λέει: Εγώ είμαι ο υπεύθυνος για την καθοδήγηση της ζωής μου. Είμαι υπεύθυνος για τη φροντίδα της σωματικής, πνευματικής, και συναισθηματικής έυημεριας μου... @total_body_reset @fitlab.services #stopcellulite #totalbodyresetsystem #tbmo #fitnesstips #fitnesslifestyle #fitbody #fitlabbyelenipetroulaki #tbmobyfitlab #resetyourself #resetyourbody @mariachatziioanidou_march

A post shared by Eleni Petroulaki (@elenipetroulaki) on Mar 10, 2020 at 6:07am PDT