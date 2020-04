Υπομονη λιγο ακομα μακρια απ τους αγαπημενους σου ανθρωπους .. Υπομονη λιγο ακομα για το δικο σου καλο , για το δικο μου καλο , για το καλο ολων μας... Υπομονη το Πασχα φετος δεν θα ειναι οπως το ξεραμε αλλα εσυ πρεπει να δειξεις υπομονη .! Μακρια απ τους γονεις σου , το παιδι σου , τους φιλους σου , την δουλεια σου , την καθημερινοτητας σου , μακρια απ την ανθρωπινη επαφη .! Ποσο μας εχει λειψει μια αγκαλια , ενα αγγιγμα , απλα καθημερινα πραγματα που τα ειχαμε δεδομενα ..!! Αυτο εμαθα λοιπον να κανω Υπομονη και να χαμογελαω .!!! Χαμογελαω γιατι θα ερθουν καλυτερες μερες και θα μαστε εκει για να τις γευτουμε οπως ποτέ πριν .! 🧸🎈

A post shared by 👻elligele (@elligele) on Apr 8, 2020 at 12:36pm PDT