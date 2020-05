📍𝙼𝚢𝚔𝚘𝚗𝚘𝚜, 𝙶𝚛𝚎𝚎𝚌𝚎 #throwback #γιατίστοεξήσμόνομεκιάλια

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni) on Apr 20, 2020 at 10:45am PDT