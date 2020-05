Ονειρεύομαι θάλασσα, ήλιο και παραλίες... όλα δεν μπορώ να τα έχω, αλλά λίγη βιταμίνη D και ηλιοθεραπεία μπορώ να έχω και στη βεράντα μου! Και για αυτό είμαι χαρούμενη! Όλα είναι θέμα οπτικής! Εστίασε σε αυτά που έχεις και όχι σε όσα δεν έχεις! Θα περάσουμε τις δυσκολίες και θα χαρούμε τον ήλιο και τη θάλασσα! Προς το παρόν βγες στο μπαλκόνι, στο παράθυρο και γιατί όχι βάλε το μαγιό σου και απόλαυσε τον ήλιο μας! Να έχεις μια υπέροχη μέρα! Bikini by @yamamayofficial #Yamamay #GIVEMETHESUN #Spring20

