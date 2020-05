Αυτή είναι μια φωτογραφία #backstage από την τελευταία μου φωτογράφιση για τα μαγιό της εταιρίας μου & αυτό που κάνει το δέρμα μου να «λάμπει δίχως αύριο», είναι η καινούρια σειρά Prime από τα ελληνικά καλλυντικά @daloncosmetics ✨ Εγώ έχω διαλέξει τα “Glow me” που περιλαμβάνουν body milk, dry oil με extra glitter και body spray με τρομερόοοοο άρωμα καρύδα & βανίλια. Y.Γ: Τα προϊόντα Dalon Cosmetics θα τα βρείτε σε καταστήματα καλλυντικών και σε επιλεγμένα supermarkets.

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni) on May 18, 2020 at 9:14am PDT