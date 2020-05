Μην νομίζετε ότι ανάγκασα τους φίλους μου να τραβήξουν αυτή την «αυθόρμητη» φωτογραφία 💁‍♀️

A post shared by Στέλλα Μιζεράκη (@stella.mizeraki) on May 19, 2020 at 10:08am PDT