Και μία από αυτές τη δίνει η Μάιλι Σάιρους. Η 28χρονη τραγουδίστρια παρότι είναι ελεύθερη, έχει βρει τον τρόπο ώστε να γεμίζει ερωτικά τη ζωή της.

«Κάνω πολύ σεξ στο FaceTime (σ.σ. εφαρμογή επικοινωνίας της apple). Είναι το ασφαλέστερο σεξ» δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της.

Και το αιτιολόγησε μάλιστα γιατί επέλεξε μία mobile εφαρμογή αντί να επιδιώξει κάποια δια ζώσης συνάντηση, «Δεν πρόκειται να κάνω κάτι ανεύθυνο για τον εαυτό μου ή για τους άλλους ανθρώπους. Είναι απλώς γελοίο να μην λαμβάνεις προφυλάξεις ώστε να παραμείνεις ασφαλής» είπε.

Ενώ συμπλήρωσε πως αυτή η περίοδος είναι «πραγματικά δύσκολη για κάθε είδους ραντεβού ή συνάντηση ανθρώπων».

