Έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε να τα δίνουν όλα επί σκηνής και να διαβάζουμε στα tabloids για την... έκλυτη ζωή τους και τους προσωπικούς τους «δαίμονες» που καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν. Αυτό που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει είναι να τους βλέπουμε σε απλές, ανθρώπινες στιγμές να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους με πράγματα που τους χαλαρώνουν και τους διασκεδάζουν. Όταν λοιπόν και οι πιο σκληροπυρηνικοί ρόκερ κάτω από τη σκηνή γίνονται... «αρνάκια» αρέσκονται να ασχολούνται με ταπεινά, ανθρώπινα χόμπι, όπως ο κάθε κοινός θνητός. Ποιος ασχολείται με το ψάρεμα, ποιος με τη συλλογή γραμματοσήμων, το μοντελισμό ή τη ζωγραφική και για ποιον τελικά... ύστερα ήρθαν οι μέλισσες;

Δεινός παίκτης του γκολφ ο Άλις Κούπερ, δεν χάνει ευκαιρία να ασχολείται με το αγαπημένο του σπορ. Ο «νονός» του shock rock μάλιστα έχει γράψει και σχετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2007 με τίτλο «Golf Monster: My 12 Steps to Becoming a Golf Addict», ενώ έχει αποκαλύψει πως το γκολφ τον έσωσε από τους «δαίμονές» του (βλέπε αλκοόλ), δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «Μερικοί άνθρωποι στρέφονται στο Θεό, εγώ στράφηκα στο γκολφ».

Aν αναρωτιέστε πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους οι Rolling Stones όταν δεν είναι πάνω στη σκηνή, σας έχουμε την απάντηση. Ο Μικ Τζάγκερ διαλέγει να χαλαρώνει παίζοντας κρίκετ, ο Κιθ Ρίτσαρντς ως λάτρης της Ιστορίας, επιλέγει να βουτάει στις σελίδες κάποιου τόμου που αναφέρεται στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Ρόνι Γουντ όταν δεν ζωγραφίζει (έχει κάνει και πολλές εκθέσεις) συμπληρώνει κάποιο παζλ ή ασχολείται με την πλούσια συλλογή γραμματοσήμων του. Φανατικοί συλλέκτες σπάνιων γραμματοσήμων ήταν ακόμα και οι Τζον Λένον και Φρέντι Μέρκιουρι.

Όσο για τον Όζι Όσμπορν, μάλλον θα σας το χαλάσουμε καθώς ο θρυλικός ρόκερ στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολείται με κάτι πολύ πιο... πεζό από το να κυνηγάει νυχτερίδες για να τις δαγκώσει. Ο Όζι λοιπόν απολαμβάνει να ζωγραφίζει και όπως δηλώνει ο ίδιος σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται ακριβώς με αυτό. Το 2010, ο Όζι σε συνέντευξή του στο BBC, εξήγησε ότι στην πραγματικότητα απλά ζωγραφίζει για να χαλαρώνει - αλλά «αν υπάρχει κάτι που θα ήθελε να κάνει πριν πεθάνει, αυτό θα ήταν να μάθει να ζωγραφίζει σωστά».

O Τζίμι Πέιτζ των Led Zeppelin αφού ασχολήθηκε ενδελεχώς με τον αποκρυφισμό τελικά τον κέρδισε το real estate, καθώς επί δεκαετίες αγόραζε διάφορα κτίρια γνωστών αρχιτεκτόνων, ενώ οι Νιλ Γιανγκ, Φιλ Κόλινς και Ρόντ Στιούαρτ ασχολούνται φανατικά με τον μοντελισμό και συγκεκριμένα τραίνων. Αξίζει να γνωρίζετε ότι η ρέπλικα του Σταθμού Grand Central Station της Νέας Υόρκης που ανήκει στον Στιούαρτ κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού Model Railroader το 2010, κάτι για το οποίο ο ίδιος είναι ιδιαίτερα περήφανος, σημειώνοντας μάλιστα στην αυτοβιογραφία του πως το εν λόγω εξώφυλλο αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

O Kέρκ Χάμμετ των Metallica με την πρώτη ευκαιρία «σκίζει» τα κύματα με τη σανίδα του σερφ του «and nothing else matters» όταν επιδίδεται στο αγαπημένο του θαλάσσιο χόμπι, ενώ ο θρυλικός κιθαρίστας Στιβ Βάι την έχει δει... μελισσοκόμος παράγοντας μάλιστα και το δικό του μέλι για τον εαυτό του και τους φίλους του.

O Έρικ Κλάπτον ως δεινός ψαράς λατρεύει τα καλάμια ψαρέματος και μάλιστα έχει αποκαλύψει πως το χόμπι του τον έχει βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα αλκοολισμού που αντιμετώπισε στο παρελθόν. «Το να πεθάνω με ένα καλάμι ψαρέματος στο χέρι δεν μου φαίνεται καθόλου κακό ως ιδέα», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο Μπρους Ντίκινσον των Iron Maiden λατρεύει να πιλοτάρει και πολλές φορές μάλιστα βρίσκεται ο ίδιος στο κόκπιτ του ιδιωτικού αεροσκάφους της μπάντας κατά τη διάρκεια κάποιας περιοδείας, ενώ τον Ίαν Γκίλαν των Deep Purple μπορείς να τον πεις και fit αφού το έχει ρίξει στο κολύμπι και την πεζοπορία.

Από τα χόμπι των σκληροπυρηνικών ροκάδων δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι τέσσερις τροχοί, με τον Ρομπ Χάλφορντ των Judas Priest να οδηγεί την... κούρσα ως μανιώδης συλλέκτης αυτοκινήτων. Στο γκαράζ του Χάλφοντ θα μπορέσει κανείς, μεταξύ άλλων, να βρει μια Aston Martin DBS, μια Chevrolet Corvette, μια Mercury Cougar, μια Cadillac DTS, διάφορα φορτηγά Ford και μια Jensen Interceptor. Για την ιστορία, Χάλφορντ απέκτησε άδεια οδήγησης στα 38 του χρόνια. Ποτέ δεν είναι αργά λοιπόν για να ασχοληθείτε και εσείς με το αγαπημένο σας χόμπι.