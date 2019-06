5 λόγοι που το 2019 είναι έτος Κιάνου Ριβς (pics & vids)

Οι πρώτες κριτικές για το «Toy Story 4» (από τις 20 Ιουνίου στην Ελλάδα) θέλουν τον χαρακτήρα Duke Caboom, που μιλάει με τη φωνή του Κιάνου Ριβς, να κλέβει την παράσταση.

Ως Καναδός μηχανόβιος κασκαντέρ ο Ριβς είναι απολαυστικός, και ακόμη περισσότερο όταν ηχογραφεί τις ατάκες του στο στούντιο. Όπως έγραψε ο Κρις Έβανς (ο κινηματογραφικός Captain America) αν δύο ώρες από αυτό το υλικό έβγαιναν στους κινηματογράφους και τις ονόμαζαν «Toy Story 4», θα πήγαινε να τις δει τουλάχιστον δύο φορές.

If they just released 2 hours of this and called it Toy Story 4, I’d probably still see it at least twice in the theaters. https://t.co/5vCNWB090l

— Chris Evans (@ChrisEvans) 9 Ιουνίου 2019