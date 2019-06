Σήμερα μου συνέβη κάτι που δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω. Ενώ οδηγούσα στον Κεραμεικό χρειάστηκε να κάνω όπισθεν, επειδή φορτηγό είχε κολλήσει μεταξύ σταθμευμένων. Πίσω μου είχα μηχανάκι, με οδηγό περίπου στα 65, που άρχισε να μου κορνάρει επίμονα πιστεύοντας ότι δεν τον έχω δει. Σταματάω, του λέω "καλά καλέ, σε είδα" κι έρχεται στο παράθυρο μου λέγοντάς μου "εγώ, μωρή χοντρή, βλέπω ότι πας πίσω τόση ώρα. Πού το ξέρω ότι με είδες, ε;". Του απαντάω κάτι τύπου "Καλά, καλά, φύγε τώρα, εντάξει" και τεντώνοντας το χέρι του να με χτυπήσει μου απαντάει "ποιος να φύγει μωρή καριόλα;" του λέω "εσύ και μην τολμήσεις να με ακουμπήσεις γιατί θα σου κόψω το χέρι". Τότε μου τραβάει σφαλιάρα μέσα στο αυτοκίνητο και κατεβαίνει από το μηχανάκι φωνάζοντας "Όλες οι καριόλες με το μεγάλο στόμα βγήκατε στους δρόμους, καριόλα γαμημένη που θα μου πεις να φύγω". Εκείνη τη στιγμή, κύριος από μπροστινό συνεργείο έργων ύδρευσης λέει του τύπου να φύγει και ένας άλλος, που έμοιαζε το αφεντικό των εργατών, του φωνάζει "άστους να κάνουν ό,τι θέλουν, εμείς εδώ τη δουλειά μας". Δύο κύριοι έρχονται στο παράθυρο μου, όπου είναι κολλημένος ο τύπος με το χέρι του σε στάση έτοιμη να ρίξει επόμενη σφαλιάρα, του ζητάνε να φύγει και να μη με πειράξει, τους απαντάει οτι γέμισαν οι δρόμοι καριόλες κι ότι θα κάνει ό,τι θέλει και θα τους φτιάξει κι αυτούς. Εγώ φεύγω, παρκάρω το αυτοκίνητο μου 3 μέτρα πιο κει και συνεχίζω τις δουλειές μου ενώ ο τύπος με το μηχανάκι απειλεί να γαμήσει κι εμένα και τον κύριο που του ζητήσε να φύγει. Μας απειλεί ότι θα μας βάλει φυλακή, παίρνω την πινακίδα του, παίρνω τον κύριο που με βοήθησε πιο κει και, κάνοντας ασκήσεις ψυχραιμίας, του λέω να τον αφήσουμε να φύγει. Απευθύνθηκα στην αστυνομία, μου υποσχέθηκαν οτι με την πινακίδα του θα τον βρουν και θα τον συλλάβουν με την αυτόφωρη διαδικασία. Αυτό μπορεί και να μη γίνει ποτέ. Ξέρω όμως οτι το όνομά του είναι Σκέντος. Και θέλω πολύ αυτό το κείμενο να φτάσει στα παιδιά και στα εγγόνια του και στους φίλους του και στους συγγενείς του για να ξέρουν ότι ο τύπος είναι ένας άξεστος, τελευταίος μισογύνης και μετανιώνω που δεν τον έφτυσα. Για τα σκατά που ξεστόμισε και ολους όσοι αύριο μπορεί να είναι στη θέση μου.

