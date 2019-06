Μπορεί ο Γκέιτεν Ματαράτσο να είναι η πιο απίθανη «φάτσα» της σειράς «Stranger Things» και να έχει κλέψει την παράσταση στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς του Netflix (η τρίτη κάνει πρεμιέρα στις 4 Ιουλίου), αλλά το επόμενο επαγγελματικό του βήμα μοιάζει να είναι «φάουλ» και το Ίντερνετ φροντίζει να του το επισημάνει.

Ο 16χρονος Ματαράτσο θα είναι παραγωγός και παρουσιαστής στην εκπομπή 8 επεισοδίων «Prank Encounters», που θα προβληθεί επίσης από το Netflix. Πρόκειται για μια εκπομπή με κρυμμένες κάμερες και φάρσες, όπου τα «θύματα» σε κάποιο επεισόδιο θα είναι δύο άνθρωποι που νομίζουν ότι ξεκινούν την πρώτη τους ημέρα σε μια νέα δουλειά. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή «όλα βαίνουν κανονικά μέχρι που οι δρόμοι τους συναντώνται και η δουλειά μερικής απασχόλησης μετατρέπεται σε... εφιάλτη πλήρους απασχόλησης».

Αν δεν γελάτε καθόλου με τη βασική ιδέα της εκπομπής, δεν είστε μόνοι. Η ιδέα ότι ένας πιτσιρικάς – όσο συμπαθής κι αν είναι – που ήδη έχει συγκεντρώσει αρκετά χρήματα ώστε να μη χρειαστεί να δουλέψει ποτέ 9 με 5, κάνει φάρσες σε βάρος ανθρώπων που αναζητούν δουλειά, έχει εξοργίσει πολύ κόσμο, ο οποίος φροντίζει να το επισημάνει στον νεαρό Ματαράτσο.

nothing funnier than thinking you've finally landed a job and eluded unemployment, poverty, and possible homelessness, only to discover you inhabit a cruel hellscape ruled by that kid from Stranger Things https://t.co/cDuSuc3LPx

"Each episode of this terrifying and hilarious prank show takes two complete strangers who each think they’re starting their first day at a new job."

Lying to struggling people about being hired and having a job to support their families. SO FUNNY!https://t.co/CawwPXSprm

— Mike Cernovich (@Cernovich) 15 Ιουνίου 2019