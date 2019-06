Ο χάκερ που πίστευε ότι θα βγάλει χρήματα απειλώντας την Μπέλα Θορν με τη δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών της, δεν είχε εκτιμήσει σωστά τον... θυμό της ηθοποιού, που αποφάσισε να τον προλάβει και να τις δημοσιεύσει η ίδια.

H 21χρονη ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή μέσα από σειρές του Disney Channel, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter τόπλες φωτογραφίες της και screenshots από συνομιλίες με τον εκβιαστή χάκερ.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) 15 Ιουνίου 2019