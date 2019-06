SHOWBIZ

Χρυσάφι πλήρωσε ο Ράσελ Κρόου τα λίγα παραπάνω ποτήρια βότκα που ήπιε. Συγκεκριμένα του κόστισαν 35.000 δολ., καθώς τόσο αγόρασε ένα κεφάλι δεινοσαύρου από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, όντας λιγάκι μεθυσμένος.

Αμάρτησε για τα παιδιά του, όπως εξήγησε ο Κρόου στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν την Τετάρτη: «Το αγόρασα για τα παιδιά μου και ξέρετε το ελαφρυντικό είναι ότι στη συναλλαγή που έγινε στο σπίτι του Λεονάρντο, έπαιξε ρόλο η λίγη παραπάνω βότκα που είχα πιει».

Περιγράφοντας εκείνη τη βραδιά, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε: «(Ο Ντι Κάπριο) ξεκίνησε την κουβέντα λέγοντας, “έχω πάρει αυτό το κεφάλι, αλλά υπάρχει ένα άλλο που θέλω πολύ να αποκτήσω και έτσι προσπαθώ να το πουλήσω". Τότε του είπα: "Θα το αγοράσω εγώ. Πόσα θες;" και εκείνος απάντησε "Δώσε μου απλώς όσο πλήρωσα για να το αγοράσω". Νομίζω πλήρωσε 30 με 35 χιλιάδες δολάρια».

Το περιβόητο κρανίο δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του Κρόου, καθώς το 2018 το πούλησε μέσω της δημοπρασίας που έκανε με τον οίκο Sotheby's για να πληρώσει για το διαζύγιό του. Για την ιστορία, η δημοπρασία είχε ονομαστεί «Ράσελ Κρόου: Η Τέχνη του Διαζυγίου».

Αν και ο Κρόου είπε ότι δεν θυμάται το είδος του δεινοσαύρου που ανήκε το κρανίο, ο οίκος Sotheby's στην περιγραφή του ανέφερε ότι ανήκε σε Μοσάσαυρο, δεινόσαυροι κυριάρχησαν περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, κατά την ύστερη Κρητιδική Περίοδο.

Ο Κρόου είπε ακόμα στον Στερν ότι η αξία του κρανίου διπλασιάστηκε από τότε που το πούλησε και ότι περίμενε ότι θα αξίζει πολύ περισσότερο. «Δεν ήταν πολύ δημοφιλής δεινόσαυρος», παραδέχτηκε.

Δικαιολογώντας την αγορά του υπογράμμισε: «Ένας λόγος που το αγόρασα ήταν ότι εκείνη την εποχή, γύρω στο 2008, 2009, τα παιδιά μου και ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα, είχαν μαγευτεί από τους δεινόσαυρους, έτσι είπα, "Ορίστε, πάρτε ένα για τα παιχνίδια σας"».

Θυμίζουμε ότι ο Ράσελ Κρόου έχει συμπρωταγωνιστήσει με τον Ντι Κάπριο στις ταινίες «Γρήγορη και Θανάσιμη» («The Quick and the Dead ») το 1995 και «Η Πλεκτάνη» («Body of Lies») το 2008.