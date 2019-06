Λιγάκι... άμπαλος μας προέκυψε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος προσπάθησε να παίξει beach volley σε παραλία του Μαλιμπού και γέλασαν μέχρι και τα κοχύλια.

Ο 44χρονος ηθοποιός βρέθηκε στην παραλία με την παρέα του απολαβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, μέχρι που σηκώθηκε να παίξει ένα ματσάκι πάνω στην άμμο μαζί με τους φίλους του. Όπως αποδείχτηκε όμως ο Ντι Κάπριο δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στο συγκεκριμένο σπορ, έτσι σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αποκρούσει ένα καρφί με μανσέτα, ο γνωστός σταρ του Χόλιγουντ δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο.

Τόσο η συγκεκριμένη ατυχής στιγμή όσο και τα αεροπλανικά του Ντι Κάπριο πάνω στην άμμο την ώρα που προσπαθούσε να παίξει βόλεϊ ή τουλάχιστον νόμιζε πως έπαιζε, απαθανατίστηκαν από το φωτογραφικό φακό και φυσικά ανέβηκαν στα social media προκαλώντας τον... γέλωτα...

can we just all take a moment and appreciate these pictures of Leonardo DiCaprio playing volleyball pic.twitter.com/g8ixzYtK5W

— jenna (@jennanness) June 26, 2019