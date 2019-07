SHOWBIZ

Η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ονομάσει «Kimono» τη νέα της σειρά εσωρούχων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media. Η πληθωρική σταρ του τηλεριάλιτι, που έχει 134 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, κατηγορήθηκε για «πολιτισμική οικειοποίηση» ενώ στο Twitter η συζήτηση οργίασε με το hashtag «#KimOhNo» (Κιμ Ω! 'Οχι).

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years. Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work. Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 25, 2019

Μέχρι και ο δήμαρχος του Κιότο, της άλλοτε αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, αποφάσισε να γράψει επιστολή στην Αμερικανίδα για να της ζητήσει να μην ονομάσει τη νέα της σειρά εσωρούχων «Kimono», γεγονός που έκανε την Καρντάσιαν να το ξανασκεφτεί και να δηλώσει πριν από λίγα λεπτά στο Twitter ότι θα λανσάρει τη σειρά εσωρούχων της υπό νέα ονομασία.

This is the solution short.

I developed this style for all of those times I wanted to wear a dress or skirt with a slit and still needed the support. @kimonobody pic.twitter.com/0GO7ZP1A9Y — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 25, 2019

Αφού πρώτα ξεκαθάρισε ότι ακούει όλες τις γνώμες και τις φωνές και εξήγησε ότι έχει τις καλύτερες των προθέσεων

I am always listening, learning and growing - I so appreciate the passion and varied perspectives that people bring to me. When I announced the name of my shapewear line, I did so with the best intentions in mind. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 1, 2019

Αποκάλυψε ότι θα χρησιμοποιήσει άλλη ονομασία την οποία θα ανακοινώσει σύντομα

My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 1, 2019

Για την ιστορία, ο δήμαρχος του Κιότο, Νταϊσάκου Καντοκάβα έγραφε στην επιστολή του:

«Σας ζητώ να επανεξετάσετε την απόφασή σας που αφορά τη χρήση της λέξης 'Κιμονό' για το εμπορικό σας σήμα», αναφέρει η επιστολή που είναι γραμμένη στα αγγλικά. «Το Κιμονό είναι ένα παραδοσιακό φόρεμα, διαμορφωμένο από τον πλούτο της ιστορίας μας και της φύσης μας», τονίζει προσκαλώντας την Καρντάσιαν στο Κιότο για να μυηθεί στην κουλτούρα του κιμονό.

«Ανησυχούμε για τη μετάδοση μιας κακής κατανόησης αυτού που είναι το κιμονό, λόγω της δύναμης της επιρροής της Κιμ Καρντάσιαν», εξήγησε ο Μάι Σακάι, υπεύθυνος για τις παραδοσιακές τέχνες στην πόλη του Κιότο.

Ο όρος κιμονό δηλώνει κατά λέξη «κάτι που φοριέται».

This is a new approach to shapewear: Offering real solutions in 9 shades and sizes XXS-4XL, @kimonobody celebrates and enhances the shape and curves of women. Each piece is designed with soft yet supportive fabrics for everyone to feel their most confident. #KimonoBody pic.twitter.com/Cr81BqiLT4 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 25, 2019

Θυμίζουμε ότι η Καρντάσιαν, είχε επιλέξει το «kimono» κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το όνομά της, Μάλιστα στην αμερικανική εφημερίδα New York Times δήλωνε ότι ουδεμία πρόθεση έχει να παράγει ρούχα που «θα μοιάζουν κατά οιονδήποτε τρόπο με την παραδοσιακή φορεσιά, ούτε να περιάγει το κιμονό σε ανυποληψία».