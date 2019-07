Ο Ριπ Τορν ήταν το ίδιο άνετος σε κωμωδίες όπως το «Men in Black», το «Dodgeball» ή το τηλεοπτικό «The Larry Sanders Show» (για το οποίο κέρδισε Emmy), όσο και σε δράματα όπως το «Γλυκό πουλί της νιότης» ή το «Άννα Κρίστι», δύο από τις πολλές θεατρικές του επιτυχίες.

Ο αγαπητός ηθοποιός χαρακτήρων με πάνω από 200 ρόλους στην πλούσια κινηματογραφική, τηλεοπτική και θεατρική καριέρα του, έφυγε από τη ζωή στα 88 του χρόνια.

"Never think you're better than anyone else, but don't let anyone treat you like you're worse than they are." Rest in peace, Rip Torn, an unapologetic maverick and gifted actor whose singular presence on screens big and small was always welcome. pic.twitter.com/BnQEwzuFgz

— Tribeca (@Tribeca) 10 Ιουλίου 2019