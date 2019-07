SHOWBIZ

H Σκάρλετ Τζοχάνσον σπάει τη σιωπή της και απαντά στην έντονη κριτική που της ασκήθηκε όταν δέχθηκε στο παρελθόν να παίξει ορισμένους αμφιλεγόμενους ρόλους.

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό «As If», η Τζοχάνσον χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις του κοινού ως μία μορφή «πολιτικής ορθότητας» η οποία έχει γίνει «τάση» στην κινηματογραφική βιομηχανία και τείνει να υποδεικνύει στους ηθοποιούς ποιους ρόλους πρέπει να δεχτούν και ποιους να απορρίψουν.

lmao scarlett johansson was asked about giving up that trans role and then immediately jumped to comparing playing different gender identities/ethnicities to... animals and trees? ok hun pic.twitter.com/UjtmvGruEt — Nina Mohan 🇱🇰 (@NinaLMohan) 13 Ιουλίου 2019

«Ως ηθοποιός θα έπρεπε να μου επιτρέπεται να υποδύομαι κάθε πρόσωπο, ακόμα και ένα δέντρο ή ένα ζώο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και οι απαιτήσεις της» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει «πιστεύω ότι η Τέχνη θα έπρεπε να είναι ελεύθερη από περιορισμούς».

Scarlett Johansson is right. She should be allowed to play any role. But until marginalized people get equal representation and access to the opportunities she NOW enjoys, this is pretty low on the priority list and it’s sentiment’s meaning empty and mostly moot https://t.co/0PDyYtCTBk — Exavier Pope (@exavierpope) 13 Ιουλίου 2019

Όπως ήταν αναμενόμενο η τοποθέτηση της ηθοποιού έκανε το Twitter να πάρει φωτιά με τα σχόλια να εστιάζουν στο γεγονός ότι η Τζοχάνσον στην ουσία «βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος», όπως θα έλεγε ο θυμόσοφος λαός μας, με τους χρήστες των social media να τη συμβουλεύουν, ως καλοπληρωμένη και πασίγνωστη σταρ που είναι η ίδια οφείλει να αφήνει λίγο χώρο και στις μειονότητες ηθοποιών που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και προσβάσεις με εκείνη.

Scarlett Johansson is a cisgender white woman with a powerful platform and no storage of work opportunities. Trans people should play trans people. Period. It is incredibly disappointing that she has learned nothing and clearly does not care about the experiences of trans people. https://t.co/yWMeCZbUMS — Charlotte Clymer🏳️‍🌈 (@cmclymer) 13 Ιουλίου 2019

Θυμίζουμε ότι το 2017 η γνωστή ηθοποιός δέχτηκε να παίξει τη Major Μοτόκο Κουσανάγκι στο «Ghost in the Shell», την αμερικανική live action μεταφορά του κλασικού manga στον κινηματογράφο. Η απόφαση της αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις επειδή μια λευκή θα έπαιζε το ρόλο μιας Ασιάτισσας. Επιπλέον, λίγους μήνες πριν της ασκήθηκε και πάλι αρνητική κριτική όταν δέχτηκε να παίξει το ρόλο ενός τρανς άνδρα στο φιλμ «Rub & Tug». Το κοινό στράφηκε εναντίον της ηθοποιού ζητώντας της να αφήσει το ρόλο σε κάποιον πραγματικό τρανς ηθοποιό. Μάλιστα εξαιτίας των αντιδράσεων αυτών, η Τζοχάνσον αποσύρθηκε από τον πρωταγωνιστικό ρόλο.