SHOWBIZ

Διάθεση να μας ανοίξει την καρδιά του φαίνεται πως έχει τον τελευταίο καιρό ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Αφού πρόσφατα μίλησε για τις τάσεις αυτοκτονίας που του προκάλεσε η χρήση κοκαϊνης, όπως και για τις μεταφυσικές του εμπειρίες, τώρα αποκαλύπτει πως για τρία χρόνια έπασχε από αγοραφοβία.

Μιλώντας στη Sun, ο δημοφιλής καλλιτέχνης περιέγραψε τη μάχη που έδωσε επί τρία χρόνια με την αγοραφοβία η οποία τον κρατούσε κλεισμένο στο σπίτι. Ο Βρετανός αποκάλυψε ότι πάλευε με την ψυχική ασθένεια από το 2006 έως το 2009 και την περίοδο εκείνη του ήταν αδύνατο να εγκαταλείψει τον καναπέ και να βγει έξω.

«Η καριέρα μου είχε απογειωθεί και χρειαζόμουν λίγο χρόνο να ξαναβρώ τις ισορροπίες μου και τον εαυτό μου», ανέφερε ο Βρετανός. «Το σώμα μου και το μυαλό μου έλεγαν ότι δεν έπρεπε να πάω πουθενά, ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μου έλεγαν απλά να περιμένω και πραγματικά αυτό έκανα. Έκατσα και περίμενα. Εκείνα τα τρία χρόνια φορούσα ένα κασμιρένιο καφτάνι, έτρωγα τσιπς, άφηνα μούσι και έμενα μέσα», θυμάται ο Ρόμπι.

Επίσης ανέφερε και τις επαγγελματικές προτάσεις που απέρριψε εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετώπιζε. «Θυμάμαι μου πρόσφεραν 15 εκατ. λίρες για να αναλάβω τη θέση του Σάιμον Κάουελ στο American Idol, όπως και μια μεγάλη συναυλία στις ΗΠΑ και αρνήθηκα γιατί δεν μπορούσα να αφήσω τον καναπέ μου. Απλά δεν μπορούσα».

Ο Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι αυτό που τον βοήθησε να δραστηριοποιηθεί ήταν το τραγούδι των Killers «Human» και ειδικά ο στίχος «and sometimes I get nervous, when I see an open door». Mετά από πολλές συνεδρίες με ψυχολόγο ο Βρετανός έκανε το μεγάλο comeback το 2009 και πιστεύει ότι στην ανάρρωσή του συντέλεσε το reunion των Take That. «Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία» εξηγεί. «Ήταν σαν έχεις τρακάρει με το αυτοκίνητο και μαθαίνεις να περπατάς ξανά. Εάν δεν ήταν η επανένωση με τους Take That δεν ξέρω αν θα είχα καταφέρει να επιστρέψω», καταλήγει.