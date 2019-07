Μια καταστροφή που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, όσο κι αν δεν αντέχουμε να δεχτούμε το μέγεθός της. Ένα χρόνο μετά και οι πληγές μένουν ανοιχτές. Για όσους έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Για όσους είδαν να σβήνονται τα μέρη με τις πιο όμορφες αναμνήσεις τους και με αργούς ρυθμούς προσπαθούν να ξαναχτίσουν την καθημερινότητα που έχασαν. Για το περιβάλλον μας, που στερήθηκε ακόμα μια ανάσα πράσινου και κινδυνεύει να μην αναβιώσει από τα καμένα κλαδιά και τα ξερά χόρτα που ακόμα σχηματίζουν “βουνά” στις γειτονιές μας. Κι ενώ οι μνήμες είναι ακόμα νωπές, και η οργή και ο πόνος παραμένουν στους ανθρώπους που ψάχνουν να ξαναβρούν την “κανονικότητα” τους, δεν μπορούμε παρά να αναζητούμε την ελπίδα πως μέσα από τις στάχτες θα φυτρώσει και πάλι η ζωή και το χαμόγελο. Ελπίδα πως μια τέτοια καταστροφή δεν θα επαναληφθεί και πως μέσα από την τραγικότητά της, πήραμε ακόμα ένα μάθημα.

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas) on Jul 23, 2019 at 12:47am PDT