SHOWBIZ

Μπορεί ο Μάθιου Πέρι από τα «Φιλαράκια» να μην ασχολείται πολύ με τη βιομηχανία του θεάματος τελευταία, αλλά βρίσκει τρόπους να γεμίσει το χρόνο του. Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολήθηκε με την ανακαίνιση και τη διακόσμηση του Penthouse 40, του ρετιρέ στον 40ό όροφο του συγκροτήματος κατοικιών The Century στο Λος Άντζελες.

Ο 49χρονος ηθοποιός αγόρασε το διαμέρισμα, που είναι γνωστό ως «To Μέγαρο στον Ουρανό» (The Mansion in the Sky) το 2017 έναντι 20 εκατ. δολαρίων και τώρα το πουλάει ζητώντας 35 εκατ. δολάρια. Τιμή που το κάνει το ακριβότερο διαμέρισμα στο Λος Άντζελες.

Βέβαια η δουλειά που έχει γίνει στο ρετιρέ των 863 τ.μ. από τη δημοφιλή στο Χόλιγουντ διακοσμήτρια Λ. Μ. Παγκάνο είναι εκπληκτική, με ακριβά και καλόγουστα έπιπλα, αλλά και geek λεπτομέρειες που προδίδουν τις προτιμήσεις του Πέρι – προσέξτε τη μανία με τον Μπάτμαν στο παρακάτω βίντεο και τις φωτογραφίες στο τέλος του κειμένου.

Το διαμέρισμα διαθέτει 4 κρεβατοκάμαρες, 8 μπάνια, 4 βεράντες, αίθουσα home cinema και πανοραμική θέα στους ουρανοξύστες της πόλης και τον ωκεανό. Ενώ στο συγκρότημα κατοικιών θα βρει κανείς πισίνα, σπα, γυμναστήριο, εστιατόριο, αίθουσα προβολών και κήπους που απλώνονται σε 16 στρέμματα.

Πάνω από το διαμέρισμα του Πέρι υπάρχει ένα ακόμη ρετιρέ 2 ορόφων που ανήκει στην Κάντι Σπέλινγκ, χήρα του παραγωγού Άαρον Σπέλινγκ και μητέρα της Τόρι Σπέλινγκ.