Μπορεί να διαθέτει μία από τις πιο σκληρές αγριόφατσες της οθόνης, αλλά στην πραγματικότητα ο Ντάνι Τρέχο είναι ψυχούλα και ένας μικρός ήρωας. Το απέδειξε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Σίλμαρ, στο βόρειο Λος Άντζελες, όταν έγινε μάρτυρας τροχαίου ατυχήματος.

Ο πρωταγωνιστής του «Ματσέτε» αμέσως έσπευσε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα που αναποδογύρισε και έβγαλε από μέσα ένα μωρό με ειδικές ανάγκες που ήταν δεμένο στο παιδικό κάθισμα. Όπως εξήγησε στις κάμερες μετά, τον βοήθησε μια γυναίκα που μπήκε στο αυτοκίνητο και έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του παιδιού.

«Ό,τι καλό έχει συμβεί σε μένα, πάντα συνέβαινε επειδή είχα βοηθήσει κάποιον άλλο» είπε ο 75χρονος Μεξικανός, γι' αυτό και την επόμενη τεκίλα θα την πιούμε στην υγειά του.

