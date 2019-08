SHOWBIZ

Φαίνεται πως το Ίντερνετ είναι διχασμένο μεταξύ της Τζίτζι Χαντίντ και της χώρας μας. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό παίρνει το μέρος της Ελλάδας, αφού το μοντέλο ανέβασε ένα post στο Instagram της, που λέει στους followers της να «ξοδέψουν κάπου αλλού τα λεφτά τους» καθώς κάποιος έκλεψε τη βίλα της κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Μύκονο.

«Βγήκε το φιλμ απ' τη Μύκονο», έγραψε η Χαντίντ σε μία selfie της στον καθρέφτη, στο δεύτερο account της στο Instagram @gisposable. «Μην αφήσετε το Insta να σας κοροϊδέψει. Μας έκλεψαν. Δεν ξαναπάω ποτέ. Δεν θα το πρότεινα. Ξοδέψτε κάπου αλλού τα λεφτά σας». Οι κλέφτες μπήκαν στη βίλα όσο η Χαντίντ και οι φίλοι της ήταν έξω.

Πολλοί χαρακτήρισαν τα σχόλια της Χαντίντ ως απερίσκεπτα και ανεύθυνα, γράφοντας πως είναι παράλογο να δαιμονοποιείς μία ολόκληρη χώρα για ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Το Ίντερνετ αντέδρασε αναλόγως:

It's understandable that #GigiHadid has been shaken by the break-in, but shaming #Mykonos and telling ppl not to go there is quite shallow when she rushes back to USA, where ppl litterally get killed in the streets every minute. The greek islands are among the safest places to go — Lisbeth Bitsch Jensen 🇩🇰🌊🌏🐬❣️ (@LisbethJensenDK) 13 Αυγούστου 2019

Gigi Hadid: I am never going back to Greece 🇬🇷Greece: pic.twitter.com/6frJoAlN0T — Kate | Bangpink's world 🇬🇷 (@ilovebangpink) 11 Αυγούστου 2019

You are a millionaire @GiGiHadid. The fact that you are blaming the most beautiful country/island as a reason for being robbed is so ignorant. You were robbed because of who you are, not where you are. I’m sure someone of your status can understand this concept. pic.twitter.com/mVwaWxvsQn — p 🦋 (@ohaipatty) 11 Αυγούστου 2019

Πηγή: Jenny.gr