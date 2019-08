Je danse pour honorer les vivants et ceux qui ne sont plus parmi nous, je danse pour Sainte Agathe, je danse par respect pour la terre qui me fait naitre et qui un jour me recouvrira, je danse la liberté et la vie. #stamna #Etoliko #messologgi

