Η διάσημη τραγουδίστρια Μάιλι Σάιρους απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που την κατηγορούν ότι απάτησε τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ, από τον οποίο χώρισε πρόσφατα.

«Μπορώ να δεχτώ ότι η ζωή που διάλεξα να έχω σημαίνει ότι πρέπει να είμαι συνεχώς ξεκάθαρη με τους θαυμαστές μου, τους οποίους αγαπώ. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ, είναι ότι μου λένε ότι ψεύδομαι στο θέμα ενός εγκλήματος που δεν διέπραξα», έγραψε στο Twitter η ποπ σταρ.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

Η 26χρονη Αμερικανίδα είπε ότι δεν είναι άγγελος και απαρίθμησε μερικά «κατορθώματα» της νιότης της, ότι «έχασε ένα τεράστιο συμβόλαιο με την Walmart στα 17 της γιατί είχε καπνίσει από bong» (πίπα που χρησιμοποιείται για την κατανάλωση κάνναβης), ότι την πέταξαν έξω από ένα ξενοδοχείο στην Τρανσυλβανία γιατί πρόσφερε και έγλειψε ένα γλυκό σε σχήμα πέους στον Λίαμ Χέμσγουορθ.

It is no secret that I was into partying in my teens and early 20’s. I have not only smoked, but advocated for weed, I’ve experimented with drugs, my biggest song to date is about dancing on molly and snorting lines in the bathroom. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

«Χόρεψα και ισορρόπησα γυμνή πάνω σε μια μπάλα κατεδάφισης», δηλώνει αναφερόμενη στο βιντεοκλίπ του «Wrecking Ball», της επιτυχίας της του 2013, με το οποίο από την «Χάνα Μοντάνα», που είχε υποδυθεί και την είχε αναδείξει σε ίνδαλμα των εφήβων, εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα εκκεντρική ποπ τραγουδίστρια που προβάλλει απελευθερωμένα τη σεξουαλικότητά της και τον φεμινισμό της.

I fucked up and cheated in relationships when I was young. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

I lost a massive Walmart deal at 17 for ripping a bong. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

«Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόλις ο Λίαμ και εγώ συμφιλιωθήκαμε, ήμουν αφοσιωμένη και ειλικρινής. Μπορώ να παραδεχτώ πολλά πράγματα, αλλά αρνούμαι να παραδεχτώ ότι ο γάμος μου τελείωσε εξαιτίας μιας απιστίας», διαβεβαιώνει.

I swung on a wrecking ball naked. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

«Έπρεπε να πάρω μια υγιή απόφαση για μένα και να αφήσω πίσω μια ζωή που ανήκει στο παρελθόν. Διανύω την πιο ευτυχή και υγιή περίοδο της ζωής μου εδώ και πολύ καιρό. Μπορείτε να πείτε ότι χορεύω προκλητικά twerk (αισθησιακό χορό με έντονες κινήσεις των γλουτών), ότι καπνίζω κάνναβη, ότι είμαι μια άξεστη χωριάτισσα, αλλά δεν είμαι ψεύτρα».

There are probably more nudes of me on the internet than maybe any woman in history. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

Το ζευγάρι χώρισε έπειτα από 10 χρόνια θυελλώδους σχέσης και μόλις οκτώ μήνες γάμου. Παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2018.

Η Σάιρους δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Elle ότι «δεν ταυτίζεται με το στερεότυπο της παντρεμένης γυναίκας» και ότι «προσελκύεται πολύ από το γυναικείο φύλο». Όταν ήταν μικρότερη, αυτοπροσδιοριζόταν «πανσεξουαλική».

But the truth is, once Liam & I reconciled,I meant it, & I was committed. There are NO secrets to uncover here. I’ve learned from every experience in my life. I’m not perfect, I don’t want to be, it’s boring. I’ve grown up in front of you, but the bottom line is, I HAVE GROWN UP. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 22 Αυγούστου 2019

Ο 29χρονος Αυστραλός έκανε αίτηση διαζυγίου στο Λος Αντζελες την Τετάρτη, επικαλούμενος αγεφύρωτες διαφορές. Ο Λίαμ είναι κυρίως γνωστός από τον ρόλο του Γκέιλ Χόθορν στη σειρά «Hunger Games» («Αγώνες Πείνας»). Είναι ο αδελφός του 36χρονου Κρις Χέμσγουορθ που υποδύεται τον Θορ στην κινηματογραφική σειρά «Avengers» («Εκδικητές»).