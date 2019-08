Από το 1980 έως το 1984 ο Έντι Μέρφι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του κωμικού τηλεοπτικού σόου «Saturday Night Live». Η κινηματογραφική του καριέρα απογειώθηκε, εκείνος άφησε την τηλεόραση, και στην δεκαετία του '90 οι σχέσεις του με την εκπομπή χάλασαν, όταν ο κωμικός Ντέιβιντ Σπέιντ σε ένα σκετς σχολίασε την κατηφόρα της καριέρας του Μέρφι.

Από τότε ο τελευταίος, εμφανώς παρεξηγημένος, αρνήθηκε να έχει οποιαδήποτε σχέση με το «Saturday Night Live». Αλλά ο πανδαμάτωρ χρόνος έσβησε το θυμό του και στις 21 Δεκεμβρίου ο Μέρφι θα αναλάβει ρόλο οικοδεσπότη στο εορταστικό επεισόδιο της εκπομπής. Είχε πάντως ήδη σπάσει τον πάγο το 2015, όταν δέχτηκε να κάνει μια σύντομη εμφάνιση στο επετειακό σόου για τα 40 χρόνια του «Saturday Night Live».

Live from your timeline, we’ve got some news. #SNL pic.twitter.com/7HrcoM8OPg

