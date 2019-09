O αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Χαρτ εισήχθη στο νοσοκομείο με «σοβαρά τραύματα» στην πλάτη, καθώς έπεσε θύμα τροχαίου χθες, Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές της Καλιφόρνιας.

Η έκθεση της Περιπόλου Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια αναφέρει ότι ο 40χρονος ηθοποιός καθόταν σε θέση επιβάτη και δεν οδηγούσε το αυτοκίνητό του, ένα Plymouth Barracuda 1970, που κινείτο στον αυτοκινητόδρομο του Μαλχόλαντ, στην κομητεία του Λος 'Αντζελες.

Ο οδηγός, ένας 28χρονος που ονομάζεται Τζάρεντ Μπλακ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου το οποίο ανατράπηκε σε χαντάκι, παραπλεύρως του δρόμου.

Ο Μπλακ και η τρίτη επιβαίνουσα στο όχημα, το μοντέλο Ρεμπέκα Μπρόστερμαν, βρέθηκαν σφηνωμένοι μέσα στο αυτοκίνητο.

Pictures from Kevin Hart’s car accident. He’s currently in the hospital with “major back injuries.”

It’s a miracle he even survived this.

Praying for Kevin Hart 🙏🏽 pic.twitter.com/jPAraN8jnT

— Ashley StClair 🇺🇸 (@stclairashley) September 2, 2019