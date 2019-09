Το Σαββατο 18/5 υποδέχθηκα στην αγκαλια μου την κορη μου κ δασκαλα μου Κοραλία κ απο τοτε η καρδια μου βγηκε εξω απ το σωμα μου κ με κοιταει λαιμαργα. Θελω να σας ευχαριστησω ολους για τις ευχες κ τα χαμογελα. Ολους τους φιλους που σταθηκαν πλαι μου , τους συγγενεις , την γιατρο μου κ τους συνεργατες μου που με βοηθησαν σ αυτο το ταξιδι. Ειμαστε κ οι δυο πολυ τυχερες που σας εχουμε φυλακες του ονειρου. Η Κοραλια κατέφθασε απο τα κρυσταλλινα νερα της Ζακυνθου , της Γαυδου κ τις βουνοκορφες της Κρητης κ εχει στο ματι γατισιο ναζι που δεν σηκωνει αμφιβολια... υπαρχουν νεραιδες.🙃😉 τα φιλια μας σε ολους σας. Να στε παντα καλα με ανοιχτα πανια. 🌊💥🌊

