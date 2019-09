SHOWBIZ

Πέθανε η ηθοποιός Κάρολ Λίνλεϊ, περισσότερο γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία The Poseidon Adventure του 1972.

Η Λίνλεϊ πέθανε την Τρίτη στο σπίτι της από ανακοπή καρδιάς ενώ κοιμόταν. Ήταν 77 ετών.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η Λίνλεϊ ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο παιδικής μόδας. Ο πρώτος της ρόλος στο The Light in the Forest (1957) ήρθε σε ηλικία 15 ετών μετά από ένα εξώφυλλο που έκανε στο περιοδικό Life.

Αργότερα, η συμμετοχή της στο Blue Denim του 1959 της χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η Λίνλεϊ έπαιξε επίσης στα Return to Peyton Place, Under the Yum Yum Tree, Bunny Lake Is Missing, The Pleasure Seekers, The Cardinal και The Poseidon Adventure.

Το 1960 η ηθοποιός παντρεύτηκε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Μάικλ Σέλσμαν και μαζί απέκτησαν μια κόρη την Τζιλ. Τέσσερα χρόνια μετά, το ζευγάρι πήρε διαζύγιο.

Το 1965 η Λίνλεϊ φωτογραφήθηκε γυμνή για το Playboy.

Ο τελευταίος της ρόλος ήταν στο φιλμ μικρού μήκους «Vic» το 2006 σε σενάριο και σκηνοθεσία του γιου του Σιλβέστερ Σταλόνε, Σέιτζ.

Η Λίνλεϊ συμμετείχε επίσης και σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές όπως τις: The Big Valley, Mannix, It Takes a Thief, Night Gallery, The Invaders, Kojak, Hawaii Five-O και The Night Stalker.