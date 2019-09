Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως Μπάτμαν, αλλά Κρίστεν Στιούαρτ είναι απόλυτη: «Είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει αυτόν το ρόλο», δήλωσε στην κάμερα του Variety στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τορόντο.

Η Στιούαρτ, που ήταν ζευγάρι με τον Πάτινσον την εποχή που έκαναν τις ταινίες «Twilight», είπε πως είναι «πολύ, πολύ, χαρούμενη για εκείνον» και πως «έχει τα τέλεια ζυγωματικά» για να παίξει τόσο τον δισεκατομμυριούχο Μπρους Γουέιν όσο και το μασκοφόρο alter ego του.

Kristen Stewart is all for Robert Pattinson as #Batman: "He's the only guy that could play that part; I am so happy for him. It's crazy" https://t.co/JHA668K9P4 #TIFF19 pic.twitter.com/OybWSt9LzU

— Variety (@Variety) 7 Σεπτεμβρίου 2019