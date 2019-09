SHOWBIZ

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό σόου που παρουσιάζει ο Άλεκ Μπάλντουιν είπε χαριτολογώντας: «Έχω μεγαλώσει 10 παιδιά και καμιά 20αριά εγγόνια. Τη δουλειά του την έκανε. Δεν το έκοψα, απλά συνταξιοδοτήθηκε», είπε.

Η Κέιτλιν είχε προηγουμένως είχε το όνομα Μπρους Τζένερ και ολοκλήρωσε τον επαναπροσδιορισμό φύλου το 2012.

Ως Μπρους Τζένερ είχε παντρευτεί την Κρις Τζένερ. Μαζί απέκτησαν δύο κόρες, τις Κένταλ και Κάιλι ενώ ξεκίνησαν και το οικογενειακό ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians», μαζί με τα – διάσημα πλέον - παιδιά της Κρις από το γάμο της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, Κιμ, Κόρτνεϊ, Κλοέ και Ρομπ.