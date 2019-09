Μια ευχάριστη έκπληξη για το γυναικείο κυρίως κοινό επεφύλασσε ο Τομ Χάρντι την περασμένη Κυριακή όταν επέστρεψε στο Cbeebies Bedtime Stories του BBC για να διαβάσει παραμύθια, γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο τα 42α γενέθλιά του.

Η εμφάνιση του γοητευτικού ηθοποιού εξέπληξε και φυσικά εκτιμήθηκε περισσότερο από τις μαμάδες παρά από τα βλαστάρια τους.

Celebrate Tom Hardy’s birthday by watching...

Tom Hardy! 🙌

Available now on @BBCiPlayer 😍

pic.twitter.com/sDmHebOblS

— CBeebies Grown-Ups 🎉 (@CBeebiesHQ) 15 Σεπτεμβρίου 2019