Μεγάλος είναι ο καημός του Λένι Κράβιτζ ο οποίος έχασε τα αγαπημένα του γυαλιά ηλίου μετά το τέλος συναυλίας του στο Λος Άντζελες το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Με «τιτίβισμά» του στο Twitter, ο διάσημος ρόκερ μοιράστηκε δυο φωτογραφίες των... αγνοούμενων γυαλιών ενημερώνοντας τους φαν του ότι έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορεί να του στείλει κανείς πληροφορίες σε περίπτωση που τα είδε ή τα βρήκε.

I’m missing this pair of sunglasses after my show in LA at the Shrine this weekend. They are incredibly sentimental to me, they are vintage and they belonged to a family member. Hoping to get them back, no questions asked. Any information please email kravitzglasses@gmail.com pic.twitter.com/vXQY1ZKD1i

