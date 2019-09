Μετά τις τόσες αποκαλύψεις της Ντέμι Μουρ για τον Άστον Κούτσερ, τη σχέση τους και την αποτυχημένη εγκυμοσύνη της, ήρθε η ώρα του γνωστού ηθοποιού να απαντήσει.

Και ο Κούτσερ προτίμησε να το κάνει μέσω των social media, με δυο μηνύματα στο Twitter. Εξηγώντας αρχικά στους followers ότι συγκρατήθηκε από το να δημοσιεύσει κάποιο σαρκαστικό μήνυμα, ο Κούτσερ χωρίς να αναφέρει το όνομα της Ντέμι Μουρ, γράφει: «Ήμουν έτοιμος να πατήσω το κουμπί σε ένα πολύ σαρκαστικό μήνυμα. Μετά είδα τον γιο μου, την κόρη μου και την γυναίκα μου και το διέγραψα»...

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️

προτέποντας αμέσως μετά τους followers να του στείλουν μήνυμα «για την αλήθεια» σε έναν συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό που ανακοινώνει.

Θυμίζουμε ότι η απάντηση του 41χρονου ηθοποιού έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των όσων αποκαλύπτει η Μουρ στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Inside Out». Στο βιβλίο μεταξύ άλλων αναφέρεται σε άγνωστες λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον Κούτσερ, την εγκυμοσύνη της που οδήγησε αποβολή και το διαζύγιό τους το 2013, λέγοντας πως έκαναν τρίο για να τον ευχαριστήσει και κατηγορώντας τον ότι την απάτησε δυο φορές.

Επίσης κατηγορεί τον Κούτσερ ότι την οδήγησε και πάλι στο αλκοόλ λέγοντάς της ότι «ο αλκοολισμός δεν είναι αλήθεια» και κινδύνευσε από υπερβολική δόση μετά το χωρισμό τους.

Μιλώντας στην Έλεν Ντε Τζένερις, η Ντέμι Μουρ ισχυρίζεται ότι είχε προειδοποιήσει τον Άστον Κούτσερ για την έκδοση του βιβλίου καθώς σε αυτό περιγράφει πώς έμεινε έγκυος, ενώ αποκαλύπτει ότι το μωρό ήταν κορίτσι και θα το ονόμαζαν Τσάπλιν Ρέι- μάλιστα η αποβολή της την οδήγησε σε εκτεταμένη χρήση ουσιών.

.@GMA EXCLUSIVE: “I can’t even really bring fully to words how lost, empty, desperate, confused. I really lost sight of everything that was in front of me.” @justdemi reflects on her Hollywood marriages and devastating miscarriage with @dianesawyer. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/W16K3GMuu2

— Good Morning America (@GMA) September 24, 2019