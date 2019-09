Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Ρίκι Μάρτιν και ο σύζυγός του Tζουάν Γιόζεφ οι οποίοι περιμένουν να καλωσορίσουν νέο μέλος στην οικογένειά τους.

Ο σταρ της ποπ ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα το Σάββατο, καθώς ανέβηκε στο βήμα για να παραλάβει το βραβείο του στο 23ο Human Rights Campaign National Dinner στην Ουάσινγκτον.

«Θέλω να σας ανακοινώσω ότι είμαστε έγκυοι. Περιμένουμε», είπε ο 47χρονος σταρ και συνέχισε «Εντάξει! Αγαπώ τις μεγάλες οικογένειες». Το ζευγάρι που ανακοίνωσε το γάμο του τον Ιανουάριο του 2018 έχει τρία ακόμα παιδιά, τους δίδυμους Βαλεντίνο και Ματέο και την μικρή Λουσία.

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) 29 Σεπτεμβρίου 2019