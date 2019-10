H Μαρί Γκρόβερ, η οποία πρόσφατα έσβησε 100 κεράκια στην τούρτα της, είναι ίσως η γηραιότερη θαυμάστρια του Ντουέιν Τζόνσον.

Γι' αυτό και ο ηθοποιός της επιφύλασσε την καλύτερη ίσως έκπληξη για τα 100ά γενέθλιά της, στέλνοντας ένα βίντεο στο οποίο της τραγουδά το Happy Birthday και της στέλνει τις ευχές, την αγάπη και τα φιλιά του.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI

Όλα τα λεφτά βέβαια είναι η αντίδραση της αξιολάτρευτης γιαγιάς, η οποία έχει ενθουσιαστεί σαν μικρό κοριτσάκι με την έκπληξη του αγαπημένου της ηθοποιού. Συγγενής της γιαγιάς Γκρόβερ, ανήρτησε το βίντεο με την αντίδρασή της στο Twitter κάτω από το οποίο σχολίασε ο Τζόνσον: ««Είναι υπέροχο. Ευτυχισμένα 100ά γενέθλια γιαγιά Γκρόβερ! Είναι τιμή μου που είσαι θαυμάστριά μου και είμαι ευγνώμων που γεννήθηκες. Με πολλή αγάπη, Rock (εύχομαι να ζούσε ακόμα και η γιαγιά μου. Πράγματα όπως αυτό είναι το καλύτερο μέρος του να είσαι διάσημος».

Love seeing this. Happy 100th Grandma Grover! I’m honored you’re a fan and grateful you were born! Much love, Rock.

(wish my grandma was still around, but stuff like this is always the best part of fame) #phillystrong 💝 https://t.co/EvuKAbuULT

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 2, 2019