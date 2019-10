Ο γάμος ενός ζευγαριού παραλίγο να καταστραφεί, αλλά στο τέλος, ο Ροντ Στιούαρτ ήταν εκεί για να κάνει ένα όνειρο πραγματικότητα.

Οι Sharon Cook και Andrew Aitchison εδώ και ένα χρόνο σχεδίαζαν τον γάμο τους στο Λας Βέγκας, στο Caesars Palace, αλλά η πτώχευση του ταξιδιωτικού ομίλου, Thomas Cook μεταξύ άλλων και της αεροπορικής εταιρείας, γέννησε αμφιβολίες για το αν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τη Metro.co.uk.

Ευτυχώς, οι υπεύθυνοι του Caesars Palace πήραν την υπόθεση στα χέρια τους για να διασφαλιστεί ότι όλα θα γίνουν βάσει του σχεδίου. Έκλεισαν άλλη πτήση με τη Delta για το ζευγάρι και τους 14 φίλους και μέλη της οικογένειάς τους.

So @rodstewart just turned up at our wedding and sang to my wife! I can’t believe what has happened in the last week and this has just topped it off. Thank you Rod you’ve absolutely made our dream wedding you absolute legend. We Can’t wait to see you Friday #LikeACaesar #SirRod pic.twitter.com/xIv9QmJhnD

— Andy Aitchison (@AndyAitcho) 3 Οκτωβρίου 2019